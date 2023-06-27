全球高等教育分析機構QS每年6月會公布最新世界大學排名，而今2024年的排名已經出爐，政大於「國際師資」名列全台第一，「就業表現」一項更取得全球排名49的卓越表現。儘管受國境管制影響，全台國際生人數大幅下降，政大仍努力打造多語及多元文化的校園，並使之能與國際職場接軌，致力成為國際人才的搖籃。

政大於QS國內指標「國際師資」一項拔得頭籌，名列全台首位。政大表示，除了積極引進領域專家與師資挹注教學能量，也與700多所姊妹校密切合作，共開立4個跨國學分學程及30門跨國課程。政大有高達15％的境外生、開立16種外語課程及近900門英語授課，造就獨樹一格的多元文化環境。

政大指出，在地國際化是政大近年重要方針，透過深入社區參與社會實踐的機會，國際生得以提升文化交流的體驗，並透過「政大」立體地洞見台灣社會，將解決問題與在地實踐的學習帶回母國。

「就業表現」是今年QS新增的指標之一，根據「校友影響力」以及「畢業生就業率」兩項數據進行評量。政大在這項指標上的優異表現，不僅突顯產學合作發展上的卓越成果，更打破社會普遍認為理工專業較人文社科更利於就業的迷思，展現政大對台灣整體社會發展的影響力。

2024年參與QS全球排名的高教機構共有2963所，政大排名為全球前38％，表現穩健成長，是4年最佳成績，是致力於推動國際化校園的見證。