一名42歲男子平常抽菸酗酒、有高血壓的家族史，但在醫院量測的血壓正常，在家量測的數值卻高於正常值，原本醫師以為量測過程出問題，請男子回家後準確量測，2個月後結果仍相同，顯示為「隱性高血壓」患者。醫師表示，隱性高血壓患者是日後器官病變的高危險族群，且容易腦中風。

台安醫院心臟內科醫師林謂文在《健康好生活》中表示，上述男子平常有抽菸、酗酒習慣、身材微胖、有高血壓家族史，也就是高血壓的高風險族群。該男子在診間量測的收縮壓為120毫米汞柱，但該男子告知，他自己在家量測的收縮壓為150~160毫米汞柱。

林謂文表示，該男子情況不同於常見的白袍症候群（即診間量測的血壓高於在家量測的數值），他當時以為男子量測錯誤，因此請男子回家確實量測，每周量7次、每天2次、每次量2次且取中間值。

林謂文接著表示，該男子2周後回診，根據男子提供的血壓紀錄表，男子確實在家量測的收縮壓為150~160毫米汞柱，高於診間量測數值，這就是典型的「隱性高血壓」患者，是高血壓造成器官病變的高危險族群。

林謂文也曾表示，隱性高血壓因為不易被察覺，且病人常不自覺，因此出現腦中風的機率遠高於一般人、甚至高於一般高血壓患者。至於隱性高血壓的危險因素包括生活壓力、抽菸、酗酒、肥胖等身體不健康者，表現症狀除了在家量測的血壓高於診間量測值外，夜間血壓高於日間血壓也是另一項明顯特徵。

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