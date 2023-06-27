台灣「#MeToo」風波持續燒，藝人大牙（周宜霈）今在臉書發文指控前老闆陳建州曾在11年前進房要求發生關係，律師李怡貞轉發大牙的貼文說，職場上權勢性騷擾總是猝不及防，努力強大自己才是最好的方式，不用擔心對方的人脈，「他的偽裝也遲早會被拆穿。是爛人怎樣包裝都是爛」。

李怡貞今在臉書上轉發大牙的貼文，內容寫道「希望女性在職場上要懂得保護自己，不管是老闆、主管或是同儕，不適當的玩笑要懂得適可而止，面對不要臉，但是手上握有權威的人要有勇氣反抗，而不是跟我一樣，為了那一口飯忍氣吞聲，一忍就是10幾年。如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。」

李怡貞表示，這種事其實很多，職場上權勢性騷擾，總是猝不及防，當妳必須為五斗米折腰或畏懼對方的人脈及勢力影響，妳通常只能在當下自己吃鱉，或是乾脆出賣自己靈魂屈就成為小三。

李怡貞指出，努力強大自己其實真的才是最好的方式，畢竟他會老，妳會強。爛爛相吸，所以人脈也無需畏懼。他自以為是的手段總是會把自己搞爛，他的偽裝也遲早會被拆穿，是爛人怎樣包裝都是爛，通常越爛的才會需要包得越誠懇、忠實和善良。

針對大牙的指控，黑人陳建州透過律師發聲明稱全不是事實，將委請律師追究法律責任，並表示「鼓勵受害人勇於為自己權益發聲 」、「但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑 、虛偽之惡意栽贓行為。」