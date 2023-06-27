民進黨總統參選人賴清德競選募款網站今上午10時上線，其中價值一件3600元共2024件的外套，不到1小時秒殺；截至中午前捐款金額已破千萬元。
賴清德競辦發言人郭雅慧表示，首波募款小物在官方LINE帳號上限定發行，截至中午前捐款金額已破千萬元，賴清德官方[email protected]粉絲人數也正式突破10萬人，民眾反應十分熱烈。
郭雅慧表示，賴清德非常感謝所有賴好友的支持與鼓勵，也希望大家能繼續一起挺台灣。郭雅慧也透露，首波募款小物熱烈兌換中，第二波小物也將在近日與大家見面。
民進黨總統參選人賴清德競選募款網站今上午10時上線，其中價值一件3600元共2024件的外套，不到1小時秒殺；截至中午前捐款金額已破千萬元。
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郭雅慧表示，賴清德非常感謝所有賴好友的支持與鼓勵，也希望大家能繼續一起挺台灣。郭雅慧也透露，首波募款小物熱烈兌換中，第二波小物也將在近日與大家見面。
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