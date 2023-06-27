屏東縣政府警察局警用車輛汰舊換新計畫，合計新購183輛警用車輛。(屏縣府提供)

屏東縣政府警察局警用車輛汰舊換新，合計新購183輛警用車輛。(屏縣府提供)

112年度屏東縣政府持續編列地方一般性補助款共計3000萬元，添購巡邏車10輛、偵防車9輛、小型警備車1輛及巡邏機車163輛，合計新購183輛警用車輛，27日在縣警局交通隊舉行授車儀式，屏東縣長周春米說，警用車輛汰舊換新後，有助於提升快速機動打擊犯罪效率，保障員警執勤安全。

「工欲善其事，必先利其器」，周春米表示，屏東幅員廣闊，警察可以早一分鐘安全抵達值勤現場，民眾安全就多一分保障，逐年汰換逾使用年限的警用車輛，可以提升員警執勤效能與打擊犯罪的機動性。

此次特別添購5輛四輪傳動式巡邏車，將配發在縣轄內各原鄉山區警察單位，加強山區處理事故及協助救難勤務效能，保障偏遠地區縣民的生命財產安全。

周春米強調，犯罪樣態日新月異，尤其詐騙猖獗，應該從源頭阻詐，長達2個月暑假即將到來，也是旅遊旺季，尤其小琉球登島人數屢創新高，加上鄰近台南市登革熱疫情嚴峻考驗，都有賴警察指揮交通、維護治安，感謝警察同仁辛勤付出，加強為民服務理念，讓縣民生命財產安全獲得更大保障，讓屏東能成為安居樂業的希望城市。

屏東縣警局表示，透過此次警用車輛增購，巡邏汽車逾齡比率汰換後將由29.59％降至24.48％、偵防汽車逾齡比率汰換後將由42.40％降至35.20％，警用機車逾齡比率汰換後將由31.25％降至16.04％，同時並升級新購警用汽車行車紀錄器規格，提升錄影品質、時間及增添GPS行車軌跡紀錄功能，確保警用車輛常新及保障員警執勤安全。