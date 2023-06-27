台南檢、警聯手偵破麻豆區一處未登記立案的賽鴿協會，利用賽鴿讓賭客下注賭博。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

賽鴿盛行於台灣，背後的地下賭盤利益更是可觀，台南檢、警聯手偵破麻豆區一處未登記立案的賽鴿協會，利用賽鴿讓賭客下注賭博，年收賭資高達1多億元，本月循線陸續逮捕莊姓主嫌等25人，並救出734隻賽鴿，警詢後依賭博罪及違反動保法移送台南地檢署偵辦，莊嫌向檢察官坦承犯行，被諭令20萬元交保。

台灣長年來存在著殘忍的地下賽鴿，組織規模及涉賭金額非常龐大，新台幣億元以上是常態，為了繁殖賽鴿，集團組織會舉辦海上競翔賽程，造成大量賽鴿受傷、死亡，很多不到1歲的幼鴿，因飛不到陸地落海溺斃而亡；而無比賽能力遭淘汰或競賽未得獎的賽鴿，就會被棄養放生、任其自生自滅。

警方調查發現，麻豆區這處賽鴿協會並無合法商業及人民團體立案登記，從去年初起，每年舉辦春、夏、冬3季海上競翔鴿賽，每季會訓5關、資格賽2關、正關賽5關，年收賭資高達1億多元巨額，而今年春季賽參賽的賽鴿一共1108隻，完成總賽程賽鴿僅43隻，歸返率僅3.88％。

專案小組16日搜索賽鴿協會，查獲幕後主嫌莊姓會長及鴿會工作人員共計6人到案，查扣電腦主機、會員名冊、驗鴿及鴿鐘設備、賽鴿會員名冊、賽鴿次序表、現金14萬多元等證物，再陸續傳喚販售販賣鴿環陳姓共犯等2人、賭客17名，解救734隻賽鴿；扣案的賽鴿由檢察官責付參賽鴿舍保管，並簽具切結書要求於保管期間不得無故滅失傷亡。

警方表示，賽鴿行為可以是正常的社交活動，卻有許多業者以賭博為目的，利用賽鴿進行競技，當中涉及虐待賽鴿，隨著大眾觀念進步，動物權議題受到關注，加上曾有美國動保團體揭發台灣殘忍賽鴿的情事，讓檢警更加重視這類案件；本案是台南檢警首次偵辦賽鴿賭博，盼藉此遏止賽鴿賭博的歪風。