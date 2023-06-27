有麻辣鍋南霸天之稱的「老四川」創辦人梁朝辰，昨晚驟逝，令各界十分惋惜。梁上月才剛連任高市義交大隊長，近期高雄市長陳其邁還在市政會議中頒發獎牌。對此，陳其邁今（27）日表示，梁經營事業有成、對員工客氣，也熱心公益，請家人節哀，也會協助家屬善後。

梁朝辰是高雄人，曾到大陸哈爾濱當過10年婚紗攝影師，因緣際會帶回「三香三椒三料及七滋八味九雜」川味祕方，返台創業，短短數年間，由1間僅有13張桌子的麻辣燙店家，變身麻辣鴛鴦鍋連鎖餐飲公司，全台14家門市。梁朝辰昨晚驟逝，公司今早發布重訊證實此事。親友則說，事發突然，讓人無法相信，家人傷心至極，請外界千萬別打擾。

「老四川」創辦人梁朝辰昨晚驟逝，高雄市長陳其邁今（27）日表示，梁經營事業有成、對員工客氣，也熱心公益，請家人節哀，也會協助家屬善後。（柯宗緯攝）

陳其邁表示，認識梁朝辰非常久時間，他平常都熱心公益，當大隊長的時候，幾乎是有錢出錢、有力出力，而經營老四川事業有成，對員工也非常客氣，假如有急難救助的話，跟他講他也會大力捐助。

對於梁朝辰辭世，陳其邁說，大家都覺得非常的惋惜，失去一位好朋友，也要請家人能夠節哀，也要保重身體，後續也會來協助家屬善後。

立委趙天麟提到，梁董白手其家，從高雄出發，堅持食安最高標準，10年前食安風暴，很多餐飲業都受到很大衝擊，但是老四川屹立不搖，又把獲利用來栽培儲備幹部及人才，當時在台北展店的時候，許多高雄優秀人才都被他好好照顧，也奠定他後來全台灣展店時，有非常雄厚的人才根基及現在興櫃的基礎，面對這樣的意外，感到相當不捨，老四川已是高雄美食地標及成功典範。