機能服飾品牌ONE BOY本（6）月陸續上線冰鋒衣形象片，不過其一代言人炎亞綸先前才捲入偷拍風波，業者後續動態低調未多透露，今（27日）則再強調最新代言人王心凌替品牌站台，並推全新形象片展示趣味性。

王心凌與港星古斌首度同框演出 ONE BOY 全新形象片，推出「電梯篇」、「海灘篇」及「飲料篇」三個章節，結合多元生活情境展現冰鋒衣的極致涼感。三段廣告中古斌為與王心凌搭話，以「天氣很熱」為開場試圖與王心凌搭話，但開錯話題一出口便立即引起周遭眾人怒視，經心凌言語和眼神暗示「你應該不會熱吧？」，帶出產品主打的涼感特性，以「穿比不穿還涼」的Slogan貫穿全系列。本次形象片作為2023冰鋒衣系列壓軸，KUSO劇情再次埋入滿滿笑點，而過往於電影中常以「流氓」形象演出的古斌與王心凌充滿反差性的新穎搭檔組合亦成為影片亮點。

今年適逢出道第二十周年的王心凌，擁有網友們一致公認的凍齡少女顏質，面對如何保養臉蛋及身材的課題，王心凌提出三大重點。首先最重要的是防曬，提及平時不太喜歡防曬乳黏膩的感覺，且因為曾忽略雙脣防曬而曬傷，近期外出很常穿冰鋒衣，能更全面地保護肌膚；第二則是多元健身的訓練，從Zumba課、舞蹈課到瑜伽及重訓，搭配不同的運動能更有效地身體各處部位，當進行室外運動時，便會穿上具高涼感係數的冰鋒衣以更舒適的狀態完成戶外訓練；最後則是適時補充足夠水分，除了促進新陳代謝，更能讓肌膚彈嫩，想維持良好膚質一定得養成喝水的習慣。

lululemon首次推出Studio Week活動，與全台46家健身工作室合作邀請大眾一起探索更多可能性。（lululemon提供／朱世凱台北傳真）

提及瑜伽，不得不介紹近年火紅的運動品牌lululemon，機能性強加上耐穿特色很受消費者喜愛，品牌也首度推出Together In Stride Studio Week 活動，自8月3日至8月16日，與總共 46間來自全台不同城市的運動場館合作，推出超過250堂課程體驗，開放多達3200人次名額報名，為不同運動需求的顧客提供身心健康課程。

自26日至7月5日，可到相關頁面登記早鳥優惠，早鳥優惠會於7月10日至11日期間以信件通知以優惠價新台幣800元整購買課程。7月12日起，Studio Week開放大眾報名，可前往活動網站以正價新台幣1000元整購買課堂。