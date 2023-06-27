69歲美國男子史塔克（Tom Stuker）33年前用29萬美元（約新台幣900萬元）購買美國聯合航空（United Airlines）的終生機票，至今飛行哩程數已超過2300萬英里（約3700萬公里），比地球到月球的距離還長，史塔克說他迄今已暢遊100個國家，和老婆度蜜月超過120次，大讚是「此生最棒投資」。

4年前，史塔克（Tom Stuker）的飛行哩程數超過2000萬英里。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站、英國《衛報》（The Guardian）等引述《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，紐澤西州汽車經銷顧問史塔克1990年支付29萬美元購買聯合航空的終生機票，33個年頭過去，他已累積超過2300萬英里的飛行哩程，比阿波羅11號（Apollo 11）太空船登陸月球的23.9萬英里（約38.4萬公里）的距離還長，換算下來，相當於登陸月球96次，是史上飛行哩程最多的人。

Opinion by Rick Reilly: He has seen more than 100 countries. He figures that he and his very happy wife have been on more than 120 honeymoons. He has played United like three-card monte, and there’s been nothing they can do to stop him. https://t.co/nRFCyY7geQ — The Washington Post (@washingtonpost) June 25, 2023

史塔克至今已造訪超過100個國家，與老婆度蜜月超過120次，他曾一連12天沒有沾到床，從紐澤西飛到舊金山，再飛到曼谷、杜拜等。

光是2019年，史塔克的飛行哩程就足以「登陸月球6次」，365天內一共飛了373趟，哩程數為146萬英里（約235萬公里），如果以單趟機票費來計算，這些行程一共要價244萬美元（約新台幣7566萬元）。

史塔克（Tom Stuker）的飛行秘技。

不過真正的好處是史塔克33年來累積下來的驚人飛行哩程數，他於2009年突破500萬英里（約804萬公里）哩程，2019年突破1000萬英里。

《華盛頓郵報》指出，透過這些哩程數的附加好處，史塔克「從此過得像一名蘇丹」，躺遍全球的豪華酒店，參與過為期數周的頂級水晶郵輪行程，享用從秘魯到巴黎的美食饗宴。

史塔克甚至用這些哩程數換了許多禮物卡，幫家人重新裝修房子，他也曾在一天內換了價值5萬美元的沃爾瑪（Walmart）超市禮品卡。

The Passenger that flew the most-In 1990,Tom Stuker bought a United Airlines lifetime pass. He has since flown a record 23 million miles and redeemed countless miles for lavish hotel suites, cruises and gourmet meals, calls the purchase the 'best investment' of his life.#travel pic.twitter.com/MgpzQxhQSW — FL360aero (@fl360aero) June 26, 2023

史塔克甚至獲得聯合航空邀請，為貴賓艙休息室的菜單提供建議，機場停機坪上還停了一輛賓士，讓史塔克趕轉機時使用。

史塔克大讚這是他「一生中最棒的投資」。

不過「空中飛人」並不是只有美好體驗，他說這輩子親眼目睹4名乘客在機上猝逝，4位死者全是心臟病發。