Kazaks說，他預計歐元區經濟只是減速，或停滯，而不是萎縮，這不應該阻止歐洲央行去對抗高通膨。他在接受路透訪問時說，經濟的疲軟不太可能處理通膨問題，通膨仍很高，並有持續存在的風險。

歐洲央行在六月稍早時，將利率提高至22年來最高水準，並表示，七月會議的連續第九次加息幾乎是確定的事情。ECB預計到2025年底，通膨率將一直高於2%的目標。

Kazaks加入了鷹派的行列，並預期下個月的升息不會是最後一次，並辯稱，行動太少的風險，是大於過多行動的風險。

「在我看來，我們仍需要升息，我認為到七月我們不會太願意說，我們已經玩完了」，Kazaks說：「我認為七月以後需要加息，但是何時、加息幅度多少，這些都取決於資料」。

貨幣市場顯示，預計今年底歐洲央行將升息至4%。

但是Kazaks反對市場押注於ECB在明年上半開始降息。

「市場定價的主要問題是預期利率會如此迅速地下降」，他表示，「在我看來，這是錯的，其原因是市場在定價時，一定計入了不同的總體情勢，認為通膨降速要快得多」。

他補充說，首次降息的時機將比市場預期的「晚得多」，或者是在3年預測期的中期。