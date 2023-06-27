PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，在美國再度轉鷹以及本週將除息超過百點的影響下，台股出現補跌效應高，短線可觀察6月中旬跳空缺口支撐狀況，觀察類股輪動以及低基期族群接棒表現。

廖炳焜表示，總觀而言，AI仍將引領電子股成為投資主流，隨著庫存去化近尾聲，獲利下半年可望回穩，對股市都將是正向的挹注，惟須留意連假期間美國科技股因聯準會「放鷹」而下跌，此消息恐促使股短期漲多回調的可能，然另一方面，台灣已完全解封，後續迎來暑假、中元及中秋，預估傳產的食品、觀光等可望持續受到市場關注。

盤面上，台積電(2330)盤中雖一度翻紅，但收盤仍跌0.35%，收在572元；遊戲族群中，歐買尬(3687)盤中衝漲停後爆量翻黑留長上引線，其它個股接棒演出，華義(3086)、傳奇(4994)、昱泉(6169)、大宇資(6111)皆收在漲停板；觀光股也順勢回檔修正，僅易飛網(2734)出關後首日，一枝獨秀強鎖漲停板；生技股有資金轉進的跡象，台耀(4746)、和康生(1783)、友華(4120)等六檔個股收在漲停板。

從數據來看，廖炳焜分析，台灣5月外銷訂單金額456.8億美元，年減17.6%，連續9個月負成長，主要受到通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，加上國際原物料價格低於上年同月所致；另外，觀察各貨品表現，雖然多數產業接單動能仍舊低迷，但在品牌手機新品推出、高效能運算的晶圓代工需求，以及面板產業庫存回補的提振之下，5月外銷動能優於前月年減18.1%及市場預估的年減21.3%，預期下半年進入科技股傳統旺季搭配AI商機，有利於訂單逐季回溫。