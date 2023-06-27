近年護理人力短缺執業率下降，一名護理師PO文表示，護理師的工作繁雜，環境卻沒有比較好，一個月薪水含勞健保平均36K，薪資比保全低不說，還遇到很多頤指氣使的病患，被霸凌反應給長官也無法改善，她感嘆護理師已從餓不死的行業，變成低薪工作，護理師的平均年資逐年下降中，若沒有給予實質幫助，「以後可能不會有護理師了。」

一名護理師昨（26）日於個人臉書指出，入行第一年、進入特殊單位、只輪值早班，一個月薪水含勞健保平均36K，但每天都要比表定上班時間早到，晚2至4小時下班更是常態，平均每日工時為10至12小時，月休6天，換算時薪連現在的勞基法最低薪資都達不到。

原PO表示，護理師的工作除護理專業工作外，還要幫忙修電腦或電視、找病人、追醫囑、送檢查、送開刀、接住院、點機械、找醫師等，她說這些都是常規工作。另外還有在職訓練、跨科訓練、專業報告寫作、單位儀器保養及聯絡維修等，工作內容很繁雜，但有任何疏失，被檢討的都是護理師。

原PO說，專業的醫護人員是藉由經驗累積而來，非與生俱來的能力，然而現在的環境是薪水比餐飲業、保全還低；一堆站著說話不腰疼的督導及主任；自以為健保繳很多就頤指氣使的病患；被霸凌長官不解決；廣設護理系後，不少人考到執照卻不願待在臨床工作；人力流失，休假日減少；薪資及負擔比逐漸變成反比。

該名護理師直言，近幾年護理師從「餓不死」的行業，變成低薪工作，且護理師的平均年資也在逐年下降中，若沒有給予他們實質的幫助，這樣的環境沒人願意待，照護品質也不好，「以後可能不會有護理師了。」