教育部和國防部推出讓大學役男同時兼顧學業及兵役的「3＋1」方案，但引來不少批評。教育今天重申，這項政策事先廣泛徵詢相關團體的意見，而且不是強制性，教育部也會組成諮詢團隊協助學校調整校內章則及輔導有提出申請的學生。

教育部表示，配合兵役政策公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」，是經過諮詢大專校院代表、大專校院五大協進會、學生團體及相關部會的意見後，並參考各校校內既有彈性修業模式及先前因應新冠疫情的配套作法後，才進行公布。

教育部重申，就學期間選擇彈性修業的最大前提原則，是尊重學生自由意願的選擇，而並非全面強制有服役義務的學生都需要適用。

換言之，學生於學士班就學期間有意願選擇服役時，才有適用彈性修業措施的需要。而彈性修業措施政策，實際上給予大學生有更多自我選擇的機會，多瞭解能夠充實自己的學識，而且也能夠有更好的服兵役規劃的選擇。

此外，針對適用彈性修業配套措施的實施對象，教育部說，目前相關配套主要是針對「義務役」回復一年役期所規劃，而非以男女之別做為考量。

針對有意願選擇於學士班就學期間服役之學生，教育部給予支持性措施，也將會補助學校經費來提供學生所需的教學及輔導支出。教育部也建議學校放寬校內修業彈性，包含學期修課學分數、暑期修課、跨校選課、修業年限及學習銜接與輔導等，同時提供學校及學生支持措施，來協助學校實施相關配套，保障學生權益。

教育部近期也將召開學校說明會，協助學校週知學生，讓同學瞭解彈性修業的選擇內容、申請方式與學校的輔導措施等，以保障權益，避免誤解。