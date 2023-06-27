改編自台灣作家李潼作品《順風耳的新香爐》，紙風車劇團今年再翻新同名舞台劇，描述媽祖娘娘身旁的順風耳因不滿工作千年，卻沒有一座自己的香爐，因而離廟出走，尋找香爐，將於7月登場。

紙風車表示，順風耳尋找香爐的過程，如同孩子在成長中尋求自我的過程，面對未來雖充滿夢想，也會遭遇許多挫折；而所有的父母就像媽祖一般對孩子的愛與支持，鼓勵孩子面對軟弱時能夠堅強不屈，面對在懼怕時能夠勇敢自持，終於能夠找到自我的成就感。

《順風耳的新香爐》是紙風車給孩子的平安大戲，自2015年於台北國家戲劇院首演，巡演共20場，首次戶外演出就是為了高雄石化氣爆滿週年的祈福演出，透過藝術文化的力量，鼓舞撫慰經歷巨大傷痛的高雄市民。

連續三年的疫情期間，孩子們無法參與戲劇表演，紙風車也曾以「線上劇場」方式，播放《順風耳的新香爐》，陪伴孩子度過艱難的時刻，鼓舞27萬名觀眾。

此外，由於2020年紙風車倉庫大火，所有舞台布景、道具化為烏有，因此，今年全部重新製作，不僅舞台、布景、道具重新設計，主角順風耳的造型，也重新設計。演出將於7月28日至30日在台北城市舞台登場。