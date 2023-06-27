竹北近年以東邊的高鐵特區為主要發展區域，但隨著精華區逐漸發展、腹地漸小，許多建商往竹北西區發展，信義房屋專家表示，最具代表性即為華興重劃區，現有社區加上即將交屋社區4000戶以上，購屋總價相較高鐵區親民許多，又鄰近舊商圈享有現成的生活機能，成為購屋族新寵。

華興重劃區有三大優勢，信義房屋竹北華興店專案經理黃子軒表示，首先，華興重劃區為新興重劃區，鄰近舊竹北商圈、中正西路生活圈，車程僅約2-3分鐘，離塵不離城，有大樓、華廈、透天等多元產品，現有社區加上即將交屋的社區就有4千戶以上，未來周圍還有社北重劃區、興崙重劃區，已有都市計畫，有舊工廠、房子、空地，預計發展成形後，可望帶動竹北西區發展。

黃子軒表示，目前的生活機能還是仰賴華興重劃區旁的舊竹北商圈，中正西路、華興街、中華路三條主要幹道形成的三角聚落，生活機能非常完善，有市公所、學校、農會等人潮眾多的重要設施，未來全聯福利中心、非營利幼兒園皆會進駐華興重劃區，生活機能可望更加完善。

第三個優勢人口持續正成長，有很多就業機會，黃子軒表示，台元科技園區、昌益園區、AI智慧園區，湖口工業區等眾多就業機會，持續帶來人口紅利的正成長。

黃子軒表示，近期從農曆新年過後買氣回升、看房人數增加，決定速度明顯縮短，華興重劃區的預售新建案單價約50萬，10年以下的新古大樓單價約45-50萬，而昌益園區與台元科技園區因為地緣關係，離華興重劃區最近，因此不少園區客會選擇在華興重劃區購屋。

而預算限制的購屋族也會選擇華興重劃區，黃子軒表示，若以同樣室內坪數16-18坪的2房來看，華興重劃區總價約1500萬，高鐵區則是2000萬，若是自住考量，不失為一個實惠購屋的選擇。

信義房屋竹二區協理張家榮表示，以去年至今的交易移轉量來看，華興重劃區並不輸高鐵區，今年６月信義房屋在此開立新分店，正是看好華興重劃區未來發展，有人的地方就有信義，希望可以為華興商圈的住戶提供更優質的社區服務。