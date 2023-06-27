從事電線工程技師的蕭先生，每天因工作需要連接電線而長時間使用手腕和手指，在5個月前逐漸出現左手第1至4指手指麻木的現象，嚴重時干擾睡眠和影響平日生活(如開車)，經過骨科和復健科診斷為腕隧道症侯群，因其不想開刀，醫師建議可採用針灸或傷科推拿治療。

衛福部桃園醫院中醫師彭康偉說，腕隧道症候群為常見的手腕疾病，主要為手腕腕橫韌帶壓迫下面正中神經所導致。症狀以正中神經所管的大拇指、食指、中指及半側無名指的麻木感為主，可能伴隨刺痛或是燒灼感，嚴重時出現握力減少的現象。其好發於長時間使用手腕或需要使用震動工具的職業，如辦公人員、美髮師或電線電纜工等，而女性、糖尿病或肥胖患者更是其危險因子。

簡易的自我檢測方式為雙手在胸前作揖，將雙手背相對朝下和手臂呈現T字型，維持1分鐘後若出現麻木感，則有可能患有此疾病。另外也可輕敲手掌腕橫紋中間數次，若有腕隧道症候群的話會出現麻木感。然而並非手指出現麻木感即為腕隧道症候群，假如此麻木感會隨著手臂往上或是伴有頸部不適，又或為突然發生且伴隨無力，此時就必須考慮其他原因並需要尋求專業人士治療。

彭康偉說，腕隧道症候群的治療方法很多，中醫方面可採用針灸或傷科推拿治療。根據文獻針灸搭配護具能有效減少腕橫韌帶對於正中神經的壓迫，以改善麻木症狀，另外電針則能直接或間接性地改變周邊神經的修復和手腕的活動功能。常見取穴有合谷穴、大陵穴、內關穴、神門穴等，也可利用傷科推拿放鬆前臂屈肌的緊繃來加強療效。

除了治療，預防保健也能減少腕隧道症候群的發生。在每天工作後，可針對使用頻繁的手腕部和前臂肌肉進行伸展，以達到防範於未然的效果。例如以下幾個動作：

前臂屈肌伸展：將手臂打直，手掌朝外向下，另一隻手壓在四指手掌面，必要時可旋轉前臂找出最緊繃的角度，每次3-5秒，做5-10次。

活動手腕：以「握拳、五指伸直、大拇指打開、手腕朝手背方面彎、輕拉姆指」五個動作，做5-10次

彭康偉強調，最好預防的方式為盡量避免長時間維持同樣姿勢或拿具有震動性工具，假如真的無法避免，多次的短暫休息和下班後的伸展運動也能防止疾病找上門。