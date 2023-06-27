Lordstown周二在德拉瓦州依《破產法第11章》聲請破產保護，同時對鴻海採取法律行動。

在向破產法庭提交的訴狀中，Lordstown指控鴻海「詐欺」並多次違反承諾，未能遵守對Lordstown高達1.7億美元的投資協議。

作為該協議的一部分，富士康此前已投資Lordstown約5270萬美元，目前持有該美國電動車製造商約8.4%股權。

Lordstown指控富士康未按照承諾購買其他股份，並在電動車開發計畫的合作方面誤導Lordstown。

鴻海曾對此表示，當Lordstown的股價跌破每股1美元時，該美國電動車公司便已違反了投資協議。

鴻海尚未回應媒體置評請求。

同時聲請破產和狀告鴻海將引發一場國際商業衝突，這可能使鴻海進軍電動車產業的雄心，以及與Lordstown和其他汽車製造商的合作夥伴關係受到更嚴格的檢視。

Lordstown提出破產聲請，並計畫將自己打包出售。該公司現在手上並沒有最初報價。最初競標價用破產行話來說就是所謂的「假馬」（stalking-horse）競標，即聲請破產的公司選定一家有興趣收購的公司來訂立最低競標價格，如此一來，其他競標者便不能提出低於這個價格的收購價。

Lordstown執行長Edward Hightower向路透社表示，在拜登政府的政策試圖擺脫汽油動力車之際，Endurance電動車業務可能對另一家尋求快速進軍電動車市場的汽車製造商具有吸引力。