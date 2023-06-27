52歲劉男26日晚間駕駛小客車載有兩名男童，行駛台中市大雅區時擦撞路邊停車2輛小客後逕自駛離，兩名女生見義勇為緊急追肇事者，並請路人報警，警方在事發現場500公尺處攔車，劉男酒測值高達0.92ml／g，全案依公共危險罪送辦。

兩名女生昨晚騎車行經台中市大雅區田心街時，目擊一輛小客車駕駛疑酒駕，在路上撞到多輛停在路旁的汽車後逕自離去，兩女見義勇為，緊急追小客車，並拜託路過民眾幫忙報警，一路追到前村路。

大雅警分局指出，52歲劉男昨晚駕駛小客車，車上載有兩名男童，沿田心街往前村路方向行駛時，擦撞路邊停車2輛小客後逕自駛離，目擊王姓女子發現後尾隨報警，警方於事故現場距離約500公尺攔下劉男。

警方依規定到場處置，劉男經檢測有酒精反應，酒測值為0.92 mg／L已超標，後續並於調閱相關影像畫面釐清案情過程後，將劉嫌依公共危險罪嫌送辦。

兩名見義勇為的女生事後將追車影片上傳到抖音，留言表示，「遇到酒駕不要怕，說不要怕是騙人，兩個女生追酒駕，有遇到請路人或是現場錄影或打110報案」。網友也留言稱讚兩位女生，「好人有好報」、「好人一生平安」。

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