疾管署今公布上周新增232例中重症，平均每日新增24例死亡，更警告端午連假後疫情傳播風險還會上升，結果馬上應驗。一名男網友25日與兩名同事吃飯，其中一人邊吃邊咳，結果隔天早上他就發燒39度，快篩陽性，另外兩名同事也確診高燒，引起網友共鳴，不少人也是被別人害到中鏢。

原PO昨天（26日）在PTT表示，25日晚上他與兩個同事吃飯，其中一人邊吃邊咳，當天半夜他就出現頭痛，早上高燒39.2度，快篩後果然確診，去看病時醫師提到最近確診率又開始上升，原PO沒想到連醫師都這麼說，直呼是不要開始戴口罩了，而且和他吃飯的兩名同事回家後也都確診，燒到38、39度。

文章PO出後，網友紛紛留言，「二確正夯」、「最近真的超多確診，只要有咳嗽的，大機率剛確診，不然就是確診好幾天」、「男同事有症狀還內用，到底有沒有公德心？」、「最近真的一堆確診，怕爆」

還有許多被身旁親友、同事害確診的網友大吐苦水，「我朋友也是同住家人剛確診2天就跑來跟我們吃飯，害我中鏢。真的超垃圾！」、「上周一起吃晚餐後整桌一起確診」、「我也二確，G8確診仔不戴口罩還對人咳」、「一堆有症狀都不篩，當沒事到處傳」、「喉嚨痛爆了，痛到耳朵」、「連假整個都確診度過」。