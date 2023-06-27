國人健康意識抬頭，外出注意防曬、隔絕紫外線已是生活基本，但你知道搭飛機也要防曬嗎？一名皮膚科醫師在社群分享搭機時應注意的護膚細節，吸引不少網友點閱留言。

根據《太陽報》報導，皮膚科醫師Joyce Park在個人社群分享一部影片，稱航空公司機組員罹患「黑色素瘤」的機率是一般人兩倍。這項統計來源為2015年一份研究，研究指出，在3萬英呎高空中的機艙內飛行56分鐘，紫外線照射量和照曬黑燈20分鐘一樣；雲層會反射長波紫外線UVA，造成皺紋及衰老。

機艙雖有窗戶，但窗戶只能阻擋波長較短的UVB，無法阻擋UVA。研究調查逾26萬名機組員，發現他們得到黑色素瘤的機率是一般人兩倍。這種黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展的癌症，若皮膚上的痣改變型態，就得小心了。

醫師建議，要預防皮膚受到過多紫外線曝曬，最好搭機時先塗抹防曬，同時隔絕陽光照入。事實上不少空服員在飛行途中，都會做好防曬工作；高空空氣乾燥，保濕更是一大重點項目，避免肌膚因缺乏水分而過度老化。