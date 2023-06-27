新北市蘆洲今(27)日發生一起工安意外，男子搭乘公司的貨梯上樓時，貨梯疑似故障竟從2樓高速墜落1樓，導致男子意識不清、左腳踝開放性骨折，目前已送往醫院治療。

據了解，這名傷者38歲李姓男子是位在蘆洲環堤大道上一間照明公司上班，今日早上10時39分許他搭乘公司的貨梯準備從1樓到2樓，結果電梯在上升途中疑似因老舊故障，竟直接高速墜落1樓。

當時在貨梯內的李男首當其衝，下肢遭貨物壓傷導致左腳踝開放性骨折，且意識不清，消防人員趕赴現場對其做緊急處理後，送往衛福部台北醫院治療。

新北市第三消防大隊長陳志德表示，民眾如遇高處墜落及高能量傷害機轉案件時，千萬勿隨意移動患者恐造成二次傷害，當下應注意患者意識狀況及呼吸問題，並立即播打119協助救援，另電（貨）梯應依法規規定每月請專業廠商進行機械的保養維護，避免因發生故障而造成人員的危害。