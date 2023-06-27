由亞太青年協會主辦，國民黨革實院、民進黨青年部、民眾黨國家治理學院以及時代力量協辦的第七屆政治幕僚培訓營今日在立法院登場，主要報名的是18歲到30歲的年輕人，而國民黨總統參選人侯友宜也在下午1時許悄悄現身，並和年輕人共進午餐，15分鐘後便離開現場。

培訓營簡介指出，本屆政治幕僚培訓營辦在27日至29日，地點為立院以及台北市議會，報名對象為18歲以上、30歲以下之青年。舉辦目的是為了讓青年更貼近政治實務工作，亞太青年協會秉持鼓勵青年參與公共事務的初衷，持續精進課程，不僅要拉近青年與第一線政治工作者的距離，也要讓政治和公共參與不再遙不可及，而有別於以往辯論性質為主軸的課程設計，本屆政治幕僚培訓營將著重於帶領學員「舉辦一場記者會」，這也是所有進入政治領域工作的人都會面對的課題。

簡介指出，講師群將一步步帶領學員們解鎖必備技能，包含「政策資料蒐集」、「文案撰寫和社群經營」、「數位行銷與媒體曝光」、「新聞輿情與危機處理」等課程。此外，為了讓學員們更佳了解政治工作，也延續了過去深受好評的「撰寫質詢稿與預算書審議」課程，讓學員們了解民意代表工作的精髓。

國民黨總統參選人侯友宜27日前往立法院出席「政治幕僚培訓營」活動。（姚志平攝）

侯友宜本日出席活動是不公開行程，他大約下午1時左右抵達立院紅樓，在亞青幹部的迎接下走入活動地點，和年輕人共進午餐、致詞，不過談話內容全不公開。待了15分鐘左右，侯友宜便離開現場，面對現場媒體堵訪，侯並未多做回應，便上車離開。

據了解，侯友宜是臨時出席，與會學生先前並不知情。新竹縣政府青年諮詢委員會委員范智鈞會後受訪時表示，此次活動和台大、政大講座相比稍有不同，與會者比較少可以跟侯友宜互動的機會，氣氛相較起來也比較沒那麼嚴肅，侯友宜剛好在與會青年吃午餐的時間抵達，並和大家聊天，內容包含從政經歷等，比較生活化。

范智鈞說，形象上可能會讓外界認為侯友宜對年輕人比較友善，但跟過去相比沒差太多，沒有加扣分的問題；他建議，新北市政治理經驗以及全台各地的治理前景，會是選民和年輕人會比較想聽到的。