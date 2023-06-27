柏林愛樂12把大提琴再度來台，音樂會票券早已銷售一空，特別的是，這次訪台帶來《台灣民謠專輯》，和樂迷分享。

大提琴家張正傑表示，柏林愛樂12把大提琴自2018年演出後，就已經相約2020年搭配柏林愛樂到日本為東京奧運演出之後來台，而張正傑心中有個更大的願望，希望柏林愛樂12把大提琴能為台灣錄製台灣民謠，這個願望在2020年的2月實現，由柏林愛樂首席錄音師克里斯多夫（Christoph Franke）操刀，並在柏林愛樂廳錄製，曲目包括了雨夜花、丟丟銅、天黑黑、六月茉莉等組曲。

然而這個計畫一度被疫情打亂，現在疫情趨緩，柏林愛樂12把大提琴終於今年成行。柏林愛樂12把大提琴雖然是古典樂團，但自1972年成軍五十多年來，不斷嘗試各種可能、演出多變、挑戰各種極限，成功地遊走在跨界和古典的邊緣，也是讓樂迷最為沉醉之處。

演出將於6月30日在高雄衛武營音樂廳，7月1日、7月2日則在台北國家音樂廳燈登場。