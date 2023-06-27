台北農產運銷公司近日進行董事會改選，其中董事長與總經理人選，幾乎篤定由金門縣前縣長楊鎮浯及雲林縣前農業處長吳芳銘接任。農委會主委陳吉仲則批評，若讓北農重回過去韓國瑜擔任總經理時代狀況，蔬菜批發價格變動大，「菜土菜金，讓農民種菜要像下賭一樣難以預期。」對此國民黨台北市議員柳采葳則怒嗆「陳吉仲閉嘴！」並直言兩階段環境不同，且農委會技術性壓低菜價。

柳采葳直言，為了讓新潮流繼續啃食北農，什麼鬼話都說的出來。陳吉仲拿不同年份，不同環境的交易環境來抹黑韓國瑜北農時代「菜土菜金」，陳吉仲的表格顯示，翁震炘高麗菜批發每公斤平均價格比韓國瑜在北農任內高1.73元，而蔬菜批發每公斤平均價格也高2.71元，這個簡直就是胡扯鬼扯，「如果要比的話，怎麼不比前一任的吳音寧呢，陳吉仲是不是忘了，是他自己開除吳音寧的！」

柳采葳近一步指出，相較韓國瑜的北農時代，翁擔任總經理這幾年，颱風這幾年少很多，強颱更是少之又少，暴雨也變少，菜價當然穩定，「再說，近幾年物價越來越貴，硬要說菜價才多這幾塊，不是很丟臉嗎？按照這樣的神邏輯，雞蛋漲價也算陳吉仲的政績囉？」

柳采葳說，這幾年北農配合農委會，將盛產的蔬菜，技術性的擋在市場外面，例如控制菜車每天到量限制，還有農民提到，北農為了要配合農委會政策，以沒有標準的檢驗，大量檢驗蔬果，刻意將某些蔬果擋在外面，或是進行銷毀，甚至還有誰不聽話就多檢驗的淺規則，菜量沒有過量，自然菜價就穩定。

柳采葳強調，北農不專業就是陳吉仲造成的，陳這時候要特別拿韓國瑜出來講，就是因為北農要改選，陳吉仲希望新潮流的「翁震炘」留任。「新潮流為了把翁震炘硬推進北農，史無前例的更改農委會兼職規定。」柳采葳說，翁震炘當時是農金局副局長，理當不能兼任農委會底下的北農，是不能借調的，但是農委會為了他解套，說翁震炘是配合國家重大政策，讓他留職停薪去北農。