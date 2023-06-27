新竹縣府農業處長范萬釗和簡任祕書鄭淼生，7月16日屆齡退休，縣長楊文科27日在主管會報中，分別頒贈「勳業永懷」、「懋績長留」琉璃獎座，肯定2人功在縣府，希望離開公職後能繼續在民間協助縣政，也祝福在人生的新階段，能享受美好自在的生活。

楊文科以積極進取、勇於任事、橫掃千軍、戰功彪炳，形容范萬釗是有智慧的處長；鄭淼生過去在新聞科長任內，是稱職的縣府化妝師，任職選委會順利完成多次選舉任務。

范萬釗說，他曾在政風單位3年，影響公務生涯甚大，學到安身立命，趨吉避凶，感謝楊縣長對農業政策、農會的支持和照顧，強調團隊合作和危機處理很重要。他退休後會多多陪太太、爬山和騎自行車，將過去40多年的工作經驗貢獻社會。

范萬釗1982年任公職分發至台東縣綠島鄉公所，歷經台東縣政府、新竹縣五峰鄉公所、橫山鄉公所及新埔鎮公所等機關，1998年調任縣府擔任技正、隊長、課長、副局長、副處長、局長、秘書、參議及處長等職務，在縣府任職長達25年，今年更榮獲新竹縣模範公務人員的肯定。

縣府簡任祕書鄭淼生（右）屆齡退休，縣長楊文科頒贈「懋績長留」琉璃獎座肯定貢獻。（羅浚濱攝）

鄭淼生2002年擔任縣府社會局社會行政課長，2003年任行政室新聞課長，期間上山下海，撰寫新聞稿、攝影及錄影等工作，也曾搭救災直昇機，深入後山。2009年調任新竹縣選舉委員會服務至今14年，今年回縣府做簡任秘書，功績卓著。

鄭淼生回憶艾莉風災重創山區，他曾多次搭乘直昇機到後山，報導第一手的災情，在選委會期間承辦過4次總統大選，也歷經選票外流的危機處理。對於退休生活的規畫，他逗趣說會儘量「維持呼吸！」