中鋼周二公布5月自結合併盈餘，自行結算112年5月份之合併營業收入327.60億元，年減24.66%、月增1.17%；合併營業利益8.08億元，月增2.63%；自行結算合併稅前淨利8.50億元，月減9.72%、年減80.84%。中鋼表示，主係鋼鐵業單位售價及毛利上漲，惟銷售數量減少等綜合影響，致營業利益微增；另轉投資收益、外幣兌換損益減少等，致業外收入減少。

中鋼提到，公司個體(非合併)碳鋼銷售量，5月為61萬6666公噸；前5月累計為320萬9776公噸。

中鋼前5月營收1564.86億元，年減23.33%；營業利益15.70億元，年減93.01%；自行結算合併稅前淨利17.18億元，年減93.01%。

世界鋼鐵協會亦預測今年全球鋼鐵需求成長率將達2.3%至18.22億噸，年增加約4080萬公噸，仍將維持成長態勢。

中鋼說明，全球經濟上半年受到美國升息、俄烏戰爭與大陸復甦遲滯拖累，終端需求乏力，但經濟分析機構多樂觀看待後市，認為下半年景氣將優於上半年。鋼鐵需求第一季迎來急單，但大陸解封後復甦力道不足，鋼需未能持續，加上歐美製造業動能減緩，PMI指數偏弱，不過預期下半年大陸將加速發債推動基建，鬆綁房地產政策，拉動經濟火車頭重回正軌，可望大幅提振用鋼需求。