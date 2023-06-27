佳凌今天舉行股東會，佳凌長期深耕車載鏡頭，尤其是高階自動駕駛鏡頭，可說是國內最專注於車載鏡頭的光學廠，目前全球六大自動駕駛系統廠客戶，佳凌已掌握其中4家訂單，不過受到全球經濟籠罩在通膨升息，以及疫情過後視訊相關消費性產品需求急凍等不利因素影響，造成佳凌產能閒置未達生產經濟規模，營運也受到影響，今年第1季稅後虧損為4926萬元，每股淨損0.36元，累計前5月合併營收為4.1億元，年減8.99%。

儘管近兩年營運受到全球總體經濟環境影響不小，佳凌車用鏡頭維持穩定成長，即使是今年前5月營運處於谷底，車用鏡頭出貨未受到太多影響，今年前5月車用鏡頭佔營收比重約25%到35%，可說是佳凌營運重要支撐。

隨著車用高階自動駕駛鏡頭需求湧現，佳凌高階自動駕駛鏡頭新產品預計自9月起出貨將明顯放量，佳凌預估，第4季自動駕駛相關鏡頭新產品訂單可望有40%到50%成長，明年出貨可望較今年倍數成長，成為推升公司業績重返成長新動能。

佳凌今天股東會除通過111年財報，並決議不分配股利，也完成董事改選，新任董事為中部投資(股)公司代表人張於正及張天翰、劉嘉彬、李源泉、王正青、江昭德；新任獨立董事為謝登隆、魏寬諒、徐俊明。