男星藍正龍2014年與大2歲的周幼婷結婚，陸續生下女兒小籃球、兒子藍小弟，而周幼婷更是為家庭淡出演藝圈，直到2021年年初開始復出拍戲，如今兩人被直擊疑似騎U bike去辦理離婚手續，而日前更遭爆料，藍正龍與周幼婷之間出了嚴重問題。周幼婷的經紀公司稍早向本報表示，因為是藝人的私事，公司不會干涉，兩人同屬同公司，也有聯絡雙方詢問回覆，而目前藍正龍人在大陸工作，暫時找不到人。

根據《鏡週刊》報導，本月7日下午藍正龍與周幼婷同穿粉色上衣、牛仔褲搭配白鞋出門，兩人隨後到附近U bike借車，一小時後又騎車返回家中，不過看似簡單的日常，卻有知情人士透露，兩人那天是去辦了離婚手續。

事實上，藍正龍與周幼婷兩人從拍攝《大醫院小醫師》後便是好友，最後關係才昇華成為戀人，在相戀3年後決定攜手一生，夫妻倆一家四口生活圓滿，周幼婷在婚後將重心放在家庭上，雖然不時會透過社群軟體分享生活，但粉絲在期間內不斷敲碗她回歸拍戲，直到2021年初她才開始復出拍戲。

如今傳出離婚消息，似乎早有端倪，周幼婷曾在社群網站寫下：「我們總是習慣把自己擁有的東西視為理所當然，等到你失去之後才發現，這世界上沒有人該無條件理解你、愛你。等你明白，有時也太晚了」更提到「你永遠有機會做出高尚的選擇，不必像野獸一樣屈服於本能，被恐懼或憤怒所左右。黑暗永遠不會消失，我們所能做的使用更多的溫暖和愛包圍它」引發外界猜測。