台灣「#MeToo」運動延燒，女星大牙27日發文爆出11年前遭性騷經歷，對方是已婚的陳建州（黑人），男方與妻子范瑋琪透過律師發聲明全盤否認，大牙回應「公道自在人心」，消息傳到大陸，火速衝上微博熱搜第一，閱讀量超過4億，其中卻有網友誤以為是出演《甄嬛傳》」陳建斌，嚇壞不少網友。

微博熱搜「#陳建州被指控性騷擾」一度衝上第一，閱讀量超過4.1億，數字不斷刷新，討論次數超過2.3萬，許多網友湧入陳建州微博留言，「我相信你的人品是能幹出這事的人」、「一點也不意外」、「你做這種事一點不意外、也就是看時間久遠沒有證據而已」、「經過吳某凡和李某峰這個聲明我信不了一點」、「證據拿出來就信你了」。

此外，由於陳建州與大陸演員陳建斌名字相差一字，大陸網友起初誤認名字「嚇死我了我以為陳建斌」、「我也是，嚇死了抱緊《甄嬛傳》」、「拚死抱緊甄嬛傳」、「我也嚇死了」，該則留言超過2萬按讚數，坦承錯認的網友不在少數。

事實上，大牙27日揭發2012年曾遭當時經紀公司傳奇星老闆之一的陳建州性騷擾，在兩人一起前往香港錄製now寬頻電視《18 22》節目時，陳建州深夜直闖她飯店房間，企圖要跟她「鬆一下」，大牙難過表示「此時若不說出來，11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。如果當時可以勇敢一點公布他的惡行，或許就不用背著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。」

對此，針對大牙指控，黑人發聲明否認：「絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」並表示「將委請本律師追究法律責任 」。妻子「范范」范瑋琪隨後也發聲，透過經紀人發出同樣的律師聲明反擊大牙「絕不容許發生藉此機會惡意抹黑、虛偽之惡意栽贓行為」、「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」用行動力挺老公清白。

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