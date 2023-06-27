金門地檢署今(27)日上午召開「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察期前策略會議」，由檢察長周士榆主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增親自蒞臨指導，其他包括金門縣警局長盧廷彰 、法務部調查局福建省調查處長洪良元等相關人員均出席會議，研商金門地區選舉查察策略及反賄選作為，凝聚檢警、調、政風、移民署同仁之共識，共同端正選風、杜絶不法。

周士榆強調，明年大選的查察賄選工作，應依法務部函頒之選舉查察工作綱領，以「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息干擾」等為具體策略，嚴查不法、肅本清源，並且應考慮金門地區的人口結構和過往選舉特性，進行重點查賄工作。

毛有增則表示，除了應與台灣本島各單位建立跨境聯繫平台外，並應整合查賄團隊資源，掌握賄選熱區，確實進行長期布雷，維護選舉之公平公正。就反賄選部分，則應儘可能喚起民眾對於賄選的厭惡感、羞恥感，進行天羅地網的反賄選宣導，並以創新創意的宣傳方式，吸引轄區民眾的目光。此外，也應做好檢舉人的保護，方能有效鼓勵檢舉賄選。

會議由金門地檢署檢察長周士榆(右)主持，福建高分檢檢察長毛有增(左)蒞臨指導，研商金門地區選舉查察策略。(圖／金門地檢署提供)

會議中並由金門地區轄內警、調、政風及移民署人員分別提出工作報告，針對總統及區域立法委員可能的候選人背景、經歷、選情以及未來選舉查察案件偵處及預防工作進行分析及討論，藉此凝聚金門查賄團隊的力量，以共同維護選舉之公平與公正。