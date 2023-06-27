水果風味飲料堪稱夏日消暑聖品，黑松C＆C跨海攜手日本國民梅酒品牌CHOYA，推出台日夢幻組合「C＆C x CHOYA南高梅煎じ茶氣泡飲」；低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉」則主推「芒果冰風味沙瓦」，以清爽系調酒帶出適度香氣。

黑松「C＆C x CHOYA南高梅煎じ茶氣泡飲」選用日本紀州南高梅及靜岡煎茶，打造日系質感，限時特價32元。（黑松提供／朱世凱台北傳真）

C＆C看準夏日氣泡飲料市場需求，跨海攜手日本國民梅酒品牌CHOYA打造「南高梅煎じ茶氣泡飲」，選用CHOYA日本紀州南高梅搭配靜岡煎茶，再加上碳酸氣泡，帶來梅子果香、茶香、氣泡感的多重風味，一入口就能享受到微酸、微甜的清爽沁涼感。瓶身設計也表現產品特色，以橘紅、鮮黃、果綠設計呈現搶眼漸層包裝，象徵紀州南高梅獨特的果實色，以風味及顏值擄獲消費者喜愛。28日起新品於全家便利商店獨家販售，全台限量18萬瓶，每瓶售價39元，28日到7月25日享期間限定嘗鮮價32元。

HOROYOI微醉則推十週年限定的「芒果冰風味沙瓦」，以芒果香氣與清爽適中的餘味，重現令人懷念的「芒果冰」風味調酒。代言人林柏宏也趁機感性分享，首次接下低酒精飲料品牌的代言相當興奮，坦言自己本身就是微醉粉絲，特別喜歡下戲後在家裡自己晚酌，犒賞一整天的努力。

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