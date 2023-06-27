彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建辦公廳舍今天動土。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

預計耗資1億432萬元，地上4層，總坪數約537坪的彰化縣埔鹽鄉綜合行政大樓新建辦公廳舍，今天動土，預計明年底完工後將是一棟集合警察、消防及戶政機關的綜合行政大樓，也將成為埔鹽鄉新地標。

埔鹽鄉綜合行政大樓新建辦公廳舍動土典禮在彰化縣長王惠美主持下展開，她表示，警察、消防及戶政機關過去在埔鹽鄉各有一間廳舍各自辦公，但因房屋日益老舊，空間不敷使用需求，不論是同仁辦公或民眾前來洽公都很不方便。

王惠美說，最讓她聽了感到心疼的是，因廳舍空間不足，警消同仁在炎熱夏天出勤流了一身汗後，竟只能在車上換掉大汗淋漓的衣服。

為了有更具現代化的環境，提供洽公民眾更好的服務，也讓同仁有更優質便利的工作環境，因此將3個隸屬彰化縣政府的單位整合，規畫成一棟地上4層的綜合行政大樓。

埔鹽鄉綜合行政大樓由縣款挹注總經費1億432萬元，地上4層，總坪數約537坪。新建大樓規畫一、二、四樓為警察局埔鹽分駐所及消防局埔鹽消防分隊，三樓為溪湖戶政事務所埔鹽辦公室及共同使用的場域，預計將在明年12月竣工，嶄新的辦公廳舍未來將成為埔鹽鄉新地標。

埔鹽鄉長許文萍與縣議員洪本成說，綜合警察、消防及戶政機關有新的辦公廳舍，在同棟辦公室可以迅速橫向聯繫，提升辦公品質與效率，不僅對於需要全天候值勤的警消同仁是個福音，鄉民也有更舒適的洽公環境。