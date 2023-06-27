國民黨台中市黨部今天起開放第一、七選區立委初選登記，33歲的國民黨發言人林家興在立委參選人黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人陪同下，一早到市黨部完成登記，林家興抨擊對手何欣純是「只聽黨意、不聽民意」，他強調，自己不是刺客，是真正想要好好在地方經營，希望留在屯區打拼。

「青年上場，立委換新！」號稱國民黨新世代的幾名立委參選人高喊口號，力挺林家興投入台中第七選區立委選戰，林家興說，自己的父親是國軍老兵、母親是海外華僑，出身清寒家庭，靠著奮鬥走到這一步，未來希望為廣大的基層民眾需求發聲。

林家興說，他曾多次掙扎是否要離開台灣或留下打拼，但身為深愛中華民國的青年，最後選擇站出來；決定參選第七選區（大里、太平區）立委，除了因該區域近幾年外來人口持續增加，將承擔起中部大都會與南投形成的中台灣產業廊帶重要節點，也因這個地區是生命中很重要的人的家鄉，希望未來成為自己的家鄉。

林家興同時抨擊對手、民進黨現任立委何欣純，他說，這段時間在大里、太平區拜會，許多鄉親提到現任立委只顧跑攤、梅爭取重大建設，在立法院也是遵循民進黨意思，是「黨意代表」，不是「民意代表」。

「我不是刺客」，林家興強調，刺客是選完就離開，但他有決心留在地方耕耘，未來將持續為大里、太平奮鬥，希望爭取為地方發聲的機會，而今天就是改變的起點。