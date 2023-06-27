海洋中的廢棄物與塑膠微粒等有害物質，不只會傷害海洋生物，也會進入食物鏈進而影響人體健康。為維護北海岸的海洋環境，基隆市環保局於本月16日到18日邀請基隆市及新北市的「淨海合作社」以直接潛水的方式，清理海中廢棄物。活動總計超過百位潛水員響應，齊力清理出548.08公斤海洋廢棄物，為守護海洋盡一分心力。

▲超過百位潛水員們以接力共潛的形式，打撈清理各種海洋廢棄物，其中以寶特瓶為大宗。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

根據海洋委員會海洋保育署統計，海洋廢棄物中寶特瓶所佔比例相當高，進入海中的一次性塑膠製品，在經自然作用後，會破碎成細小碎片，也就是所謂的「塑膠微粒」等有害物質。

而這些塑膠廢棄物不僅不易清除，更容易被生物誤食造成死亡，甚至影響人類間的食物鏈，導致更多慢性疾病的產生。目前可行的方法之一，是在日常生活中隨時做好減塑，盡可能降低廢棄塑膠製品的產生，才能保護海洋。

▲活動共計清理了548.08公斤的海洋廢棄物，成果豐碩，也為守護海洋盡一分心力。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

環保局表示，本次跨縣市的「探尋北海龍宮，守護生態環境」的淨海活動，總計超過百位潛海戰將響應，同時淨海範圍橫跨基隆、新北海域，以接力共潛的形式，持續打撈在海中的廢棄物，一共清理出了548.08公斤海洋廢棄物，其中以寶特瓶為大宗，佔了33.1％。

環保局強調，海洋垃圾議題已逐漸被重視，基市環保局2022年與新北市政府環保局首創「淨海合作社」，讓關心海洋的潛水員可以直接與淨海合作社店家借用淨海器具，於潛水同時，盡心守護海底環境。為了延續淨海合作社的護海精神，呼籲更多潛水員為海洋盡一分心力，落實「潛水即淨海」之精神，達成永續海洋目標。