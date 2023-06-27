北農近日改選，農委會力薦現任總經理翁震炘續任，稱其任內完成10大政策目標，人事晉用變更透明等，對此，農業專家「Lin bay好油」在臉書上發文指稱，北農最令人不滿意的就是大幅進用一堆人進北農，導致北農內部虛胖，如今卻說成北農很有制度，這樣不叫特定人士把持？

Lin bay好油直言，「我看到之後覺得這是異世界嗎？」還是這是掌控媒體的力量，黑的可以說成白的？農委會執掌的北農最令人不滿意的一點就是大幅進用一堆人進入北農，導致北農內部虛胖，如今可以說成北農很有制度，換成陳吉仲及其人馬把持就不是特定人士把持嗎？

Lin bay好油也說，北農總經理叫翁震炘，本來是農委會農金局副局長，農委會的官員以往只能不支薪的兼任其控制的財團法人、公司，不能借調到底下公司上班，但陳吉仲想出一套解釋，留職停薪的相關辦法裡面有一條，配合國家重大政策，讓翁震炘留職停薪到北農擔任總經理，能這樣瞎幹的只有陳吉仲底下的農委會，這樣不叫特定人士把持？

他也提到，北農副總經理叫陳平軒，以前是農陣的一員，跟著陳吉仲一起抗議，唯一的經驗就是跟在陳吉仲身邊當他的機要祕書，然後空降到北農當副總經理，又有什麼產銷專業、行政歷練可言？這不是特定人士把持，才有這結果嗎？

Lin bay好油最後說，六年前農委會可以拿下12席董事支持，成功取得北農的經營權，為什麼過了六年後，只剩下9席董事，這才是農委會該好好檢討的。