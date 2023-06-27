2名在陸軍十軍團台中大雅營區服役、同寢室的陳姓職業軍人，26日早點名未到，之後被發現都倒在床上且無生命徵象，送醫急救仍雙亡。軍警初步調查，在現場發現一支瓦斯鋼瓶，2人疑一氧化碳中毒，其中1人在現場留有字條，可能與工作壓力有關，但陳男家屬認為疑點，今(27日)上午檢察官及法醫進行解剖並採集檢體，送交法醫研究所化驗，軍方也正追查為何會有不明氣體鋼瓶出現在營區內，檢察官正一一釐清疑點。

昨日檢察官會同法醫師相驗後，認定33歲陳男一氧化碳中毒而死，排除外力，家屬無意見；但29歲陳男家屬則認為是遭「連累枉死」，控告室友殺人，檢方上午進行解剖，並調閱營區監視影像及兩人手機、訊問相關人員，釐清死因。

據了解，十軍團第5地區支援指揮部運輸群昨早集合點名，都姓陳的33歲及29歲上士均未到，幹部於寢室發現2人不明原因昏迷，立即施以心肺復甦術，並通報消防隊緊急送大雅清泉醫院、沙鹿光田醫院，搶救後仍不治。

2名陳姓上兵為同寢室室友，被發現時各自躺在自己床上，均無生命徵象，身上無外傷，疑一氧化碳中毒，現場發現其中1人留有敘述自己心情鬱悶的字條。據悉，33歲士官疑因最近調整工作，因壓力釀憾事；軍方已查扣該書信進一步調查事發原因。

這起雙亡憾事發生後，自稱29歲死者親人的網友在臉書表示，弟弟的小孩1個才1歲多、1個才出生2個月，他是顧家愛老婆的人，「怎麼能這樣帶走弟弟？」

檢方目前已調閱營區內建士氣及約談相關人員，清查鋼瓶出現原因，並釐清有無外力介入，十軍團也成立專案小組全力配合調查。

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