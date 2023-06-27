新北市首次辦理「新北城市藝術節」，從6月30日至7月16日連續3周末皆有活動，陶博館園區首周集結35個質感風格品牌推出「陶市集」，連續二周辦理「草地吧－野餐共聚」特調茶飲，還有馬戲特技、音樂彈唱、舞蹈戲劇等36場街藝連番演出。（陶博館提供）

新北市首次辦理「新北城市藝術節」，串聯鶯歌陶瓷博物館及新北市美術館兩大園區，從6月30日至7月16日連續3周末皆有活動，陶博館園區首周集結35個質感風格品牌推出「陶市集」，連續二周辦理「草地吧－野餐共聚」特調茶飲，還有馬戲特技、音樂彈唱、舞蹈戲劇等36場街藝連番演出。

文化局長張䕒育表示，新北市推動「三鶯文創整合計畫」，匯集三鶯的藝術、文創、觀光、產業和生態等特色，將三鶯推動為北台灣藝術觀光城區，落實場域和全齡化的藝文活動。

陶博館指出，新北城市藝術節首周末登場的「陶市集」，齊聚陶藝質感品牌「剛剛好陶瓷器皿工作室」、「星星鳥製陶」，及金工、皮件、毛線娃娃、植栽等多元風格手作，現場還有美式壽司、現烤披薩、手沖咖啡等人氣餐車。

另外，「草地吧－野餐共聚」7月8日、9日、15日、16日每日4場次，陶博館邀請國際茶師Chester Liao，運用三鶯在地優質的三峽碧螺春、青心柑仔和蜜香紅茶，引入藍甘菊甜味，活動採線上報名。

陶博館表示，現場還有「馬戲特技」、「音樂彈唱」、「舞蹈戲劇」三大主題街藝表演，接連登場，7月1日、2日有Jerry Chou周子益帶來的魔術表演、香蕉先生氣球魔術秀；7月8日、9日邀請來自法國的爵士富魯格號手Olivier Baron及爵士低音大提琴手許巽舜，以及擅長抒情曲調和溫柔嗓音演唱的「評逵 Ozzy」演出。

7月14日、15日則有說故事達人「陸爸爸說演故事劇場」及「金牌小丑—林家巧」，詳細資訊可上新北城市藝術節官方網站https://newartland.tw及陶博館粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。