資料顯示，在最多通訊行報價的前10款二手iPhone中，iPhone 12與iPhone 13系列機型各有3款進榜，其次是iPhone 14系列佔2款，另外iPhone 11與iPhone XR系列也各佔有1款；其中又以2020年10月在台灣上市的iPhone 12 128GB獲得最多通訊行刊登報價，這也顯示目前市場上有許多二手iPhone 12正在被拋售中。

前10款最多網友瀏覽的二手iPhone中，iPhone 12、iPhone 13，以及較新的iPhone 14系列機型各佔3款、進榜數量最多。值得一提的是，最多網友瀏覽的iPhone 11(128GB)，是唯一進榜的iPhone 11系列手機，儘管該款產品是2019年就上市的機型，屬於好幾代以前的舊機型，目前市場上已無新機在販售，但二手價格已經掉到萬元有找，也因此人氣也相當高，獲得許多網友青睞。

《SOGI 手機王》總編輯張利安表示，觀察5月通訊行二手iPhone報價狀況，熱門機型仍以iPhone 12與iPhone 13系列為主流。然而，隨著下一代iPhone進入量產、即將問世，市場上也開始出現iPhone 14系列機型的拋售情況，目前是以iPhone 14 128GB與iPhone 14 Pro Max(256GB)最多。此外，由於iPhone 11(128GB)的二手價格已經降至萬元以下，因此也引起網友熱烈關注。