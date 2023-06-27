當季新鮮嫩薑。(北榮桃園分院提供／蔡依珍桃園傳真)

嫩薑炊飯材料。(北榮桃園分院提供／蔡依珍桃園傳真)

酷暑難耐，猛開空調、人手一杯手搖冷飲，已是生活日常，但體內暑熱濕氣無法順利排出，冰水又持續灌下肚，容易損傷腸胃，營養師指出，夏季盛產嫩薑，帶皮食用，更能利水消腫，將體內多餘濕氣排出，防中暑更解熱。

台灣屬海島型氣候，季風將海上水氣吹進陸地，使我們經常身處潮濕環境。當時序進入立夏，天氣轉為炎熱，潮濕的雨季，也容易讓人體內蓄積暑熱濕氣，影響消化吸收及食慾，若再加上貪圖涼快，暢飲冷飲冰品與生冷食物，更影響身體代謝機能。

台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華提醒，夏季天氣炎熱，勿長時間待在冷氣房，適度運動流汗可讓身體暑熱濕氣散出，避免中暑；在夏季的飲食型態上，要謹慎攝取冰冷食物與飲品，避免傷害腸胃，並保持愉快心情，以達到夏季頤養心氣目的。

台北榮總桃園分院分院林恬如營養師說明，近年由於氣候的改變，夏季猛開空調，人手一杯手搖冷飲，已是典型生活日常，一旦體內暑熱濕氣無法順利排出，冰水又持續灌下肚，則容易損傷腸胃，甚至降低免疫功能。俗諺有云「冬吃蘿蔔夏吃薑，不用醫生開藥方」，薑有溫暖腸胃、發汗散熱的功能，也能幫助腸胃蠕動，增進食慾、促進消化。夏季盛產嫩薑，帶皮食用，更能利水消腫，將體內多餘濕氣排出。嫩薑味辛、性微溫，平時易口乾、體質燥熱者請酌量食用，喉嚨痛、感冒者請先諮詢中醫師再使用。

北榮桃園分院營養師吳美英設計提供嫩薑料理兩道嫩薑香菇雞肉炊飯和梅漬嫩薑

，除了達到利濕功效，亦能補充優質蛋白質，適合在溼熱雨季供長輩食用。

北榮桃園分院營養師吳美英設計提供嫩薑料理兩道，嫩薑香菇雞肉炊飯和梅漬嫩薑，除了達到利濕功效，亦能補充優質蛋白質，適合在溼熱雨季供長輩食用。

嫩薑香菇雞肉炊飯。

食材：白米、嫩薑、洋蔥、香菇絲、雞腿肉。調味料：黑麻油、米酒、食鹽、醬油。

製作方法：（1）嫩薑、洋蔥切絲，香菇絲泡水備用。（2）雞腿肉加入食鹽、米酒醃過。（3）嫩薑和黑麻油煸香後，放入雞腿肉炒香，再加入少許米酒、食鹽、醬油炒至6分熟起鍋。（4）白米洗淨，放入電鍋內鍋，置入適量的水。（5）將炒好的雞肉一起放入炊煮，最後將所有的材料拌勻即可盛盤。

梅漬嫩薑。

食材：嫩薑一斤、砂糖100克、米醋100克、梅子數顆、食鹽。工具：玻璃保鮮罐或玻璃保鮮盒。

製作方法：（1）嫩薑洗淨後晾乾，切成適當大小之片狀。（2）加入食鹽拌勻，靜置後出水，倒掉。（3）玻璃保鮮罐或玻璃保鮮盒以熱水燙過備用。（4）加熱米醋100克，倒入砂糖100克攪拌至溶化，可視情況酌量加入開水一起煮。（5）煮開放涼後加入嫩薑、梅子，充分拌勻。（6）倒入玻璃保鮮罐或保鮮盒中，置於冰箱待醃漬入味後即可食用。