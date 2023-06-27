南台灣登革熱燒起來了！疾病管制署公布，過去一周，全國登革熱一口氣新增55例個案，其中54名都在台南，高雄也出現首例本土病例，有台南東區活動史。疾管署發言人羅一鈞表示，評估台南、高雄、屏東傳播風險高，7月1日開始，台南的仁德區、東區民眾，只要快篩陽就算確診，盼降低南台灣傳播擴大風險。

疾管署表示，上周國內一口氣增加55例本土登革熱病例，個案居住地為台南市(54例)及高雄市(1例)，分別於台南市仁德區38例、東區11例、永康區、北區、南區、安南區、善化區及高雄市茄萣區各1例，且高雄首例個案，有台南東區活動史。

疾管署宣布7月1日起台南兩區登革熱快篩陽就確診。（鄭郁蓁攝）

疾管署發言人羅一鈞表示，評估台南熱區仍很嚴峻，且已經擴散至高雄，評估今年六月開始南部疫情開始升溫，今年大流行風險高，且分析超過4成病例都是60歲以上年長者，出現重症風險提高，因此7月1日開始，針對台南兩熱區調整確診條件，且組成8人專家防疫隊，前往協助抗疫，避免台南、高雄、屏東登革熱高風險縣市擴大疫情。

羅一鈞指出，過去判定確診的流程為快篩或PCR陽性後，還要送到ＣＤＣ或是認可的機構實驗室判定確診，但為縮短效期，減少行政流程，防堵兩區傳播風險，因此縮短為只要快篩陽性就確診。

羅一鈞表示，台灣登革熱最嚴重的時候，是2015年，整年全國本土登革熱病例數4萬3419例，導致647例重症、228例死亡，致死率為千分之5。因此特別提醒，如果出現發燒、頭痛、眼窩痛、肌肉關節疼痛，是輕症症狀儘速就醫。

但若出現警示4大徵象：腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，及是否為慢性病患者、孕婦、嬰兒、年長者等高危險群，就要儘速就醫，也請醫療院所適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。