端午4天連假過後，血荒再起，台中捐血中心今（27日）的血液庫僅剩4.4天，各種血型均未達7日安全庫存量，嚴重短缺，其中A型只有3.4天最為短缺，台中捐血中心也緊急發出募血號召，籲民眾踴躍捐血，以紓解血液短缺的情況。

台中捐血中心指出，梅雨季後血液庫存一直都處於短缺的情況，加上上週端午4天連假民眾紛紛外出旅遊使得捐血量均未達預期，對血液庫存更是雪上加霜，加上近日新冠確診人數增加，也讓部分捐血人無法正常捐血。

台中捐血中心統計今（27日）血庫各類血型庫存量，A型血只剩3.9日，B型血剩5.4日，O型血剩4.9日，AB型血剩6.6日，皆不足7日安全庫存量。

有鑑於目前正處於學校期末考及畢業季，學校已不再舉辦捐血活動，捐血中心將減少來自年輕族群的捐血人捐血，加上暑假原本就季節性缺血，不但醫院血液用量大，近來因新冠肺炎疫情及流感升溫，可捐血人減少，炎熱的天氣也影響民眾出門捐血意願，預期捐血中心血液庫存短缺情況將持續；台中捐血中心呼籲民眾能踴躍至各捐血地點捐血，以紓解血液短缺的情況。