更值得注意的是，相較其它兩個市場，台灣投資人完全沒有在今年減持ETF的想法！

此份調查報告，由全球ETF託管及行政管理公司布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）發表，調查涵蓋中國大陸、香港及台灣逾100名機構投資者、理財顧問和基金經理人的觀點，近六成（59％）受訪者為超過10億美元資產的管理者。

報告內容也突顯ETF擴大應用範圍、嶄新和多樣化的產品，形成市場增長的兩大重點：其一，ETF在大中華區投資組合佔比逾25％的投資者，人數較2022年成長11％；大中華區60％的投資者目前已使用專有模型來建構投資組合，和2022年和2021年截然不同，當時只有16％的投資者使用自己的模型。

布朗兄弟哈里曼銀行亞洲ETF服務總監沛高智（Chris Pigott）表示，面對市場波動，大中華區投資者仍把 ETF視作有效控制風險及分散投資組合的工具，「在投資者的資產配置策略中，ETF發揮的作用越來越重要」，而這次調查反映出投資者對各種策略及資產類別都是感興趣的。