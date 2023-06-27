亞泥（1102）27日召開股東常會，會中通過營業報告書、財務報告書與配發現金股利2.3元，並完成董事全面改選。董事長徐旭東表示，亞泥透過「多角投資、多元獲利」的策略，連續五年獲利突破百億元，今年每股可分配現金股利2.3元，無論是股利、股價或是獲利，都領先業界，且現金殖利率達5.2％，高於台股平均水準，創下公司上市61年，年年配發股息的歷史紀錄。

「低碳綠色轉型、打造永續競爭力」是未來營運主軸，徐旭東強調，亞泥會聚焦EPS的穩定、以及全力推動ESG，減少碳排放並增加天然氣等潔淨能源產業投資，目標從傳統水泥業轉型成綠能產業。

對於製造業景氣，徐旭東表示，由於第一、二季全世界經濟蕭條，所有地區都受到經濟打擊，尤其是房地產部分，最近景氣市況慢下來，中國大陸房地產受到資金短缺影響，房市受到打擊，各界均希望景氣能快點復甦，樂觀來看，希望下半年經濟可以復甦。

至於兩岸水泥市況，亞泥總經理李坤炎表示，台灣方面，水泥業應該不會下降，今年還是保持穩定，因為政府公共工程很多計畫在進行中，都會持續推動，因此水泥業狀況應該蠻穩定；中國大陸方面，現在已經在低點，當地政府還是要讓內需起來活絡經濟，因此推出一些政策，目前看起來後面會比較樂觀。

另外，針對亞泥轉投資的嘉惠電力發展，徐旭東表示，嘉惠電力第三期已經申請商轉了，但目前仍要通過環評、執照核發等程序，最快是預計2027年商轉。

徐旭東指出，嘉惠第三期雖已申請了，但還有土地、發展等問題等要核准，土地變更、執照分發，整個架構有難處，要等一系列程序，「缺電大家都曉得，我們當然希望快，但有些程序不是那麼容易，只能緊迫、緊盯努力。」

亞泥轉投資的嘉惠電力，一、二期總裝置容量達121萬瓩，第三期可再添120萬瓩。亞泥指出，目前嘉惠電力總發電規模每年可達48億度，可供100萬家戶用電。

嘉惠電力已是台灣最大民營燃氣電廠，徐旭東表示，亞泥也積極評估海內、外太陽能光電、地熱開發、儲能及各項綠能事業的可行性投資。