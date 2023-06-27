苗栗縣政府推廣暴力防治觀念與作為，27日舉辦「性別暴力初級預防社區觀摩交流」活動，邀請苗栗縣長夫人陳美琦擔任一日宣講師，誓師投入防暴工作與感謝持續投入防暴工作的社區及宣講師的用心與付出。

苗栗縣性別暴力防治社區預防推動已經逐步推廣至80個村里，佔本縣社區數29％，經費挹注達800萬元以上，400場次以上活動，受益人次5萬3000人次以上，自109年起開始積極辦理本縣防暴宣講師的培訓，培訓出第一屆在地防暴宣講師，鼓勵鄉親加入防暴尖兵的行列。

27日苗栗縣長夫人陳美琦擔任宣講師，與社會處長楊文志、社區夥伴、宣講師一同誓師投入防暴工作，並且在水尾社區夥伴的帶領下，體驗手作象徵暴力防治紫絲帶意象的麵包，夫人更是自掏腰包準備小禮物送給現場鄉親，感謝大家為暴力防治工作的努力，希望在眾人的團結之下，能夠杜絕一切暴力事件。

陳美琦表示，家庭暴力不管兒童、老人、夫妻，大家都要勇於面對，勇於發聲，然而擔心有些人求助無門，縣府也培訓一些宣講師協助受害家屬，並讓暴力零容忍深耕在社區民眾的心裡，希望所有社區、鄉親受到暴力一定不要容忍，要勇敢說出來，讓苗栗充滿愛，社會充滿和諧大家幸福過日子。

社會處說，暴力防治工作任重而道遠，為了守護社區裡的每位縣民，透過各社區跟防暴宣講師持續推廣暴力防治、請鄉親鄰里可以雞婆一點，暴力就可以少一點，同時宣導113、110、關懷Ｅ起來等通報方式，期待未來有更多力量加入一起守護社區，多一分關心、多一分熱心，拒絕暴力、美好苗栗。

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