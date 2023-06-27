花蓮四維高中輔導主任林育嫻（右），從事輔導工作10餘年來，無私地關懷弱勢學生，學生只要想到她的溫暖與真心，便會露出淺淺的微笑，是全國杏壇芬芳獎花蓮地區普高組唯一獲獎者。（四維高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮四維高中輔導主任林育嫻，10年前從溫柔的日語老師轉變成強韌的輔導老師，無私地關懷弱勢學生，並用真摯樂觀的態度，在校園裡建構友善及溫馨的輔導園地，學生只要想到她的溫暖與真心，便會露出淺淺的微笑，是全國杏壇芬芳獎花蓮地區普高組唯一獲獎者。

林育嫻自2007年開始教育工作，雖然所學是日語，卻經由進修取得高中輔導教師資格，2013年從導師職務轉換成輔導組長。剛踏進輔導的領域的她，從生澀懵懂到堅定信念，不斷充實經驗，以校方佛家辦學「慈悲心」的理念，落實弱勢學生的生活照顧，透過每天的愛心午餐、義賣募款、急難救助、寒冬送暖、歲末圍爐道教育就學勸募等活動，用愛守護需要關懷的學生。

林育嫻提起投入輔導工作迄今印象最深刻的事情，她說，曾有名身心障礙的學生高一前期，因故入院近2個月，且回到學校後，常陷入憂鬱、幻聽妄想等狀況，衝動性地轉身離校，兩人時常上演你追我跑的情節。

有次林育嫻為讓這名學生不要往馬路上衝用身體緊抱著他，雖被用不理性的言語對待，甚至當作出氣筒，但她始終不曾放下對學生的擔憂，輕聲細語好言勸阻，就怕該生因負向情緒釀成悲歌，也因著她在10年的輔導生涯裡，逐步用真摯樂觀的態度，在校園裡建構起友善及溫馨的輔導園地。

四維高中表示，林育嫻獻身杏壇10餘年裡，歷任導師、輔導教師、輔導組長、輔導主任，在教學與行政工作上認真盡責，承接輔導與特教工作後，對弱勢學生的生活照顧、特教生的個別化教育及學生心理困擾的關懷，總是不餘遺力、歡喜付出。

校方日前推薦林育嫻參加今年的全國杏壇芬芳獎，以「讓人微笑記起的溫暖與真心」事蹟獲得評審青睞，是花蓮地區普高組唯一獲獎者，與全國其他12位優良教師名列，並在今天前往南投接受頒獎與表揚。

校長蔡忠和肯定林育嫻的工作態度，體現值得被愛與願意讓幸福從此點亮的生命教育；董事長黃淑怡則感謝她多年來對弱勢學生的無私的奉獻、付出與關懷，足為杏壇表率，綻放芬芳。

林育嫻說，她一身奉獻教育、服務學校有兩個最愛，一個是初戀的日語，另一個是像伴侶的輔導，強調自己「要用一輩子的時間，盡心、善待最好的安排，讓所遇皆是溫暖」。