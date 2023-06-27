「大牙」周宜霈27日發長文指控，2012年遭「黑人」陳建州性騷擾，指控陳建州進她飯店房間後開始不禮貌舉動、還把她撲倒在床上，成為大牙揮之不去的惡夢，陳建州事後發聲明否認，大牙則回擊：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」引發外界熱議，而大牙發文也吸引許多演藝圈、政治圈名人留言力挺。

周宜霈指控，陳建州在11年前進她飯店房間對她不禮貌舉動，甚至從背後環抱，接連說：「怎麼樣？壯吧！」、「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」、「好！那我們快一點！」甚至說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她直呼很想吐，11年前那個晚上，仍是大牙不時會想起的惡夢。

大牙發文吸引許多演藝圈、政治圈名人留言力挺，指控許傑輝性騷擾的黃云歆說：「知道妳一直以來有多害怕面對這件事，更別說是公開。」曾出手幫助黃云歆的小嫻也留言：「妳好勇敢哦！天啊！太可怕了 好心疼妳」，女星鄭仲茵、網紅潔哥（李秉潔）、律師李怡貞，以及政治人物黃捷、李宗豪、王珮毓等人都紛紛留言力挺。

針對大牙指控，黑人發聲明否認：「絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」並表示「將委請本律師追究法律責任 」。針對陳建州聲明，大牙透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

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