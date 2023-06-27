藝人藍正龍與周幼婷於2014年結婚後，共同育有1子1女，周幼婷也在孩子出世後全心投入家庭，鮮少推出戲劇作品。沒想到今（27）日兩人就遭到媒體爆料已低調離婚，震驚外界，而周幼婷過去的貼文也被挖出，疑似也反映出當時的婚姻狀態。

藍正龍近期都將重心轉移到自己所執導的戲劇《成功補習班》中，在年初受訪時透露自己已4年沒拍戲，原本想以導演的身分推出全新作品，但高達1500萬的拍片補助金一度卡了9個月下不來，讓他坦言壓力超大，焦慮的心情可想而知。

而為了支持老公實現他所追求的導演夢，周幼婷只能一肩擔起照顧家庭的重任，她也因此無法拍戲僅能接業配、團購支撐，每日的行程幾乎都與藍正龍差不多，夫妻間長期下來開始產生歧異。

周幼婷年初也曾在臉書粉絲團發文表示「高雄好美、好溫暖，我想搬回來住了」；5月份則是複製一段《模仿犯》劇中的台詞「我們總是習慣把自己擁有的東西視為理所當然，等到你失去之後才發現，這世界上沒有人該無條件理解你、愛你。等你明白，有時也太晚了」似乎都暗示著兩人的關係已變調。