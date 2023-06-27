在微博這個類似美國推特的社交平台上，吳曉波擁有470萬名粉絲在追蹤，故也是中國大陸最有影響力的財經作家之一。彭博社指出，定期供稿給財新國際，同時也是幾本暢銷書作者的吳曉波，最近PO的幾篇文章已被刪除，尚不知觸犯哪條禁令。

彭博社統計，去年下跌22%的滬深300指數，過去4個交易日跌幅近4%。在匯市方面，人民幣兌美元貶值0.9%，創7個月以來最大貶幅。中國大陸會使用非常手段來拉抬股市信心，例如2015年陸股發生股災時，就禁止大股東出脫持股，限制賣空且用政府基金來買股票。

彭博社報導，2021年，中國大陸利用兩個月的時間，來整肅部分商業平台以及社交媒體帳戶，發布對經濟不利的財經相關訊息。像是去年元月時候，大陸著名經濟學家任澤平（Ren Zeping）就是因為呼籲人行可印人民幣，當作鼓勵的生育補助金，然後就被微博停權。

2022年中左右，擁有CFA證照的洪灝（Hong Hao），公共社交媒體帳戶因違反規定遭停用，理由是因發表對中國大陸悲觀的報導。不久之後，這位中國大陸策略分析師便離開了工作10年的交銀國際控股（BOCOM International）。

彭博社表示，經濟成長不佳加上民間陸企被整頓，讓大陸年輕人失業率飆高，5月時16至24歲沒有工作的比例高達20.8%。同時，這也對多年來受到抗疫嚴格規定已重創的消費者信心，更加雪上加霜。

根據上周末大陸官方資料，剛過完的端午節期間，國內旅遊支出還是未回到疫前水準。同時，房屋銷售量比往年要低，6月大陸汽車銷售預估，也較去年同期下滑。