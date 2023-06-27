2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會今年6月17日到25日在德國柏林進行，中華代表隊67位選手參加11種運動種類，斬獲16金13銀10銅佳績，26日凌晨搭機、台北時間今天（27日）上午6點多返抵國門，代表團放下時差的影響，風塵僕僕來到台北國軍英雄館參加慶功宴。

2023夏季特奧共有超過170個國家、7千名運動員、3千位教練及2萬名志工參與，中華代表團67名選手參加了田徑、羽球、自行車、桌球、網球、競速輪滑、保齡球、融合滾球、融合籃球、5人制足球、7人制足球等11種運動種類，獲得16金13銀10銅，慶功宴上行政院長陳建仁、教育部長潘文忠、教育部體育署署長鄭世忠感謝選手積極備戰、參賽，教練團和隊職員耐心指導，成就一次成功的競賽任務。

體育署表示，本屆夏季特奧，中華代表團除了帶回39面獎牌，也充分展現「勇敢嘗試、爭取勝利」的特奧精神，期待藉由特奧運動員精彩表現，號召更多身心障礙朋友參與運動，體育署也呼應賽事主題精神「Unbeatable Together」，持續輔導及補助地方政府辦理「運動i台灣2.0計畫-身心障礙專案」，提供身心障礙國民更多元的運動選擇，並從運動中獲得健康、自信、友誼。