女星大牙（周宜霈）今（27日）在社群平台爆料自己曾遭到陳建州性騷，震撼外界，她在文中提到，男方試圖侵犯的過程中曾說「妳范范姐就很不愛這種事啊」，對此，男方目前已全盤否認，但雙方過往的互動也被網友挖了出來。

大牙2013年曾推出以「偷窺24小時」為主題的寫真集，據悉當年為了拍攝工，她還被公司要求留長髮，還不能染髮，且在尺度上有相當大的突破，而她當時還說「一拍完，黑人老大就叫我APP幾張來看看」，老闆陳建州看了都忍不住驚呼小女孩長大了。

大牙過去曾拍攝大尺度寫真集。（圖／推守文化提供）

大牙拍攝前被公司要求留長髮，還不能染髮。（圖／推守文化提供）

事實上，大牙決定將當年的事情說出來，是因為這波Me too願意站出來的人們給了她勇氣，「我佩服妳(你)們的不畏懼，讓大家認真看待性騷擾，我才不至摔死」，更透露自己曾在《我愛黑澀會》時期被對方冷凍過，因此讓大牙不敢翻臉，「知道他有的是方法能讓我馬上沒有工作，我要想辦法全身而退…曾被他下令冷凍失去工作過，真的會怕」，但若是再不說出來「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。

然而，陳建州稍早已發聲明否認大牙的指控，將追究法律責任；對此，大牙透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。